Konya'da pikap ile çarpışan motositlet sürücüsü yaralandı
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Konya'nın Seydişehir ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı.
Konya'nın Seydişehir ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı.
Mehmet Uslu idaresindeki 07 LJ 976 plakalı pikap, Pınarbaşı Mahallesi Cevher Dudayev Caddesinde Ali Palaz'ın (21) kullandığı plakasız motosiklet ile çarpıştı.
Kazada motosiklet sürücüsü Ali Palaz yaralandı.
Yaralı ambulansla Seydişehir Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Kaynak: AA / Kadriye Coşkun - Güncel