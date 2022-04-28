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Konya'da pazarda başına tahta direk düşen kadın yaralandı

AA - Kadriye Coşkun - Güncel
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Konya'da pazarda başına tahta direk düşen kadın yaralandı

Konya'nın Seydişehir ilçesinde pazarda başına tahta direk düşen kadın yaralandı.

SEYDİŞEHİR, KONYA (AA) - Konya'nın Seydişehir ilçesinde pazarda başına tahta direk düşen kadın yaralandı.

Ayşe Ü, ilçe merkezindeki semt pazarında alışveriş yaptığı sırada, başına tahta direk düştü.

Yaralanan kadın, çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine gelen sağlık ekiplerince Seydişehir Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

AA / Kadriye Coşkun - Güncel

Seydişehir, alışveriş, Konya, Güncel, Haberler

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