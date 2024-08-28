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Konya'da parkta sokak köpeklerinin saldırısına uğrayan çocuk yaralandı

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Konya'nın Beyşehir ilçesinde parkta sokak köpeklerinin saldırısına uğrayan 6 yaşındaki çocuk yaralanarak hastaneye kaldırıldı.

Konya'nın Beyşehir ilçesinde parkta sokak köpeklerinin saldırısına uğrayan 6 yaşındaki çocuk yaralanarak hastaneye kaldırıldı.

Olay Beyşehir Gölü kıyısındaki Vuslat Park'ında meydana geldi. 6 yaşındaki E.Z, parkta başıboş gezen sokak köpeklerinin saldırısına uğradı.

İhbar üzerine adrese sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Köpek saldırısı sonucu ayağından yaralandığı öğrenilen çocuk, Beyşehir Devlet Hastanesi'nde tedavi altına alındı.

Kaynak: AA / Güncel

Beyşehir Çocuk konya Hayvan Hakları Yaşam Güncel Haberler

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