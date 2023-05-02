Konya'da park halindeki otomobile arkadan çarpan otomobildeki 3 kişi yaralandı

Konya'nın Beyşehir ilçesinde, seyir halindeki otomobilin yol kenarında park halindeki otomobile arkadan çarpması sonucu 1'i ağır 3 kişi yaralandı.

Kaza, Beyşehir- Konya kara yolunun 17'inci kilometresinde meydana geldi.

Konya'sdan Beyşehir'e doğru seyir halinde giden Mustafa Ş. idaresindeki 42 H 9245 plakalı otomobil, yol kenarında park halinde duran 42 ANR 629 plakalı otomobile arkadan çarptı.

Kazada yaralanan sürücü ile araç içerisinde yolcu olarak bulunan Havvana Ş. ve Perihan M. sağlık ekipleri tarafından kaldırıldıkları Beyşehir Devlet Hastanesi'nde tedavi altına alındı.