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Konya'da Park Halindeki Otomobil Yandı

Konya'da Park Halindeki Otomobil Yandı
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Konya'nın Seydişehir ilçesinde A.K'ye ait park halindeki otomobil bilinmeyen bir nedenle yanarak kullanılmaz hale geldi. Olay yerine itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.

Konya'nın Seydişehir ilçesinde park halindeyken yanan otomobil kullanılmaz hale geldi.

A.K'ye ait park halindeki 42 HR 992 plakalı otomobil, Alaylar 1 Mahallesi 152154. sokakta henüz bilinmeyen nedenle yanmaya başladı.

Alevleri fark edenlerin ihbarı üzerine olay yerine itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.

Yangın, itfaiye ekiplerince ekiplerince söndürülürken otomobilde hasar oluştu.

Kaynak: AA / Kadriye Coşkun - Güncel
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