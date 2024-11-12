Konya'da Park Halindeki Otomobil Yandı
Seydişehir'de park halindeki bir otomobil, bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Olay yerine itfaiye ve polis ekipleri sevk edilerek, alevler söndürüldü ancak otomobil kullanılmaz hale geldi.
Konya'nın Seydişehir ilçesinde park halinde yanan otomobil kullanılmaz hale geldi.
Seydişehir Alaylar İki Mahallesi'nde park halindeki otomobil, henüz bilinmeyen nedenle yanmaya başladı.
Alevlerin fark edilmesi üzerine olay yerine itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.
İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürülen yangın, hasara yol açtı.
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