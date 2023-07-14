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Konya'da park halindeki araçlardan hırsızlık yapan şüpheli tutuklandı

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Konya'da park halindeki araçlardan hırsızlık yaptığı gerekçesiyle gözaltına alınan şüpheli tutuklandı. Şüphelinin 32 suçtan kaydının olduğu belirlendi.

Konya'da park halindeki araçlardan hırsızlık yaptığı gerekçesiyle gözaltına alınan şüpheli tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, kentin farklı yerlerinde park halindeki araçlardan hırsızlık yapılmasıyla ilgili çalışma başlattı.

Güvenlik kamerası kayıtlarını inceleyen ekipler, şüphelinin Muhammet A. (21) olduğunu tespit etti. Gözaltına alınan şüphelinin 32 suçtan kaydının olduğu, kapı ve bagajları açık olan araçlardan kurban eti, ayakkabı, bilgisayar, teyp ve bir miktar para çaldığı belirlendi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlı, çıkarıldığı sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

Zanlının, bisikletiyle hırsızlık yaptığı anlar, güvenlik kameralarınca kaydedildi.

Kaynak: AA / Savaş Güler - Güncel

Hırsızlık Büro Amirliği Emniyet Müdürlüğü Konya Güncel Haberler

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