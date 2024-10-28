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Konya'da Otomotiv Yedek Parça Fabrikasında Yangın

Konya'da Otomotiv Yedek Parça Fabrikasında Yangın
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Konya'da otomotiv yedek parçası üreten bir fabrikada çıkan yangın, itfaiyenin müdahalesiyle söndürüldü. Yangında fabrikanın büyük bir bölümü kullanılamaz hale geldi.

KONYA'da otomotiv yedek parçası üretimi yapan fabrikada çıkan yangın, itfaiyenin müdahalesiyle söndürüldü. Yangında, fabrikanın büyük bir bölümü kullanılamaz hale geldi.

Merkez Selçuklu ilçesi Büyükkayacık Mahallesi Organize Sanayi Bölgesi'ndeki otomotiv yedek parçası üretimi yapan fabrikada sabaha karşı belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Alevler hızlı büyüyüp fabrikayı sardı. İhbar üzerine olay yerine itfaiye ve polis ekibi sevk edildi. Alevler itfaiye ekiplerinin müdahalesi sonucu güçlüklü söndürülürken, fabrikanın büyük bir bölümü kullanılamaz hale geldi. Ekipler, yangının çıkış nedenini araştırıyor.

Haber-Kamera: Salih BÜYÜKSAMANCI KONYA DHA

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel

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