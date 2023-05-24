Konya'da otomobille tırın çarptığı kazada 1 kişi öldü
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Konya'nın Karapınar ilçesinde tır ile çarpışan otomobilin sürücüsü hayatını kaybetti.
Konya'nın Karapınar ilçesinde tır ile çarpışan otomobilin sürücüsü hayatını kaybetti.
Engin Öğütlü idaresindeki 42 K 7246 plakalı otomobil, Ereğli ile Karapınar'ı birbirine bağlayan çevre yolunun Meke Krater Gölü Kavşağı'nda Mustafa D. yönetimindeki 33 AKA 183 plakalı tırla çarpıştı.
Kazada sürücü Öğütlü, yaşamını yitirdi.
Öğütlü'nün cenazesi Karapınar Devlet Hastanesi morguna götürüldü.
Kaynak: AA / Fatih Arslan - Güncel