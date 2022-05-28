Konya'da otomobille minibüs çarpıştığı kazada 3 kişi yaralandı - Haberler

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Konya'da otomobille minibüs çarpıştığı kazada 3 kişi yaralandı

AA - Abdülhamit Yaşar - Güncel
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Konya'da otomobille minibüs çarpıştığı kazada 3 kişi yaralandı

Konya'nın Beyşehir ilçesinde, otomobille minibüsün çarpışması sonucu 3 kişi yaralandı.

Konya'nın Beyşehir ilçesinde, otomobille minibüsün çarpışması sonucu 3 kişi yaralandı.

Yunus T. idaresindeki 42 AKS 906 plakalı minibüs, Beyşehir- Seydişehir kara yolunun ikinci kilometresinde, 16 yaşındaki M.Ç. idaresindeki 42 BDD 62 plakalı otomobille çarpıştı.

Kazada, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle sıkıştığı otomobilden çıkarılan M.Ç ve babası Mahmut Ç. ile yaralanan minibüsteki yolcu Hikmet D. ambulansla Beyşehir Devlet Hastanesine götürüldü.

M.Ç. ve beden eğitimi öğretmeni olduğu öğrenilen babası Mahmut Ç. buradaki müdahalenin ardından Konya Şehir Hastanesine sevk edildi.

AA / Abdülhamit Yaşar - Güncel

Seydişehir Minibüs Konya Güncel Haberler

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