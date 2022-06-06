Konya'da otomobille çarpışan elektrikli bisikletin sürücüsü hayatını kaybetti Konya'nın Yunak ilçesinde otomobil ile çarpışan 3 tekerlekli elektrikli bisikletin sürücüsü yaşamını yitirdi. Konya'nın Yunak ilçesinde otomobil ile çarpışan 3 tekerlekli elektrikli bisikletin sürücüsü yaşamını yitirdi. Akşehir Caddesi'nde, O.F.A. (54) idaresindeki 26 AD 563 plakalı otomobil, Osman Akkuş'un (75) kullandığı 3 tekerlekli elektrikli bisiklet ile çarpıştı. Çarpmanın etkisiyle elektrikli bisiklet ve sürücüsü savruldu. Ambulansla Yunak Hacı İzzet Baysal Devlet Hastanesine kaldırılan Akkuş, yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Otomobil sürücüsü O.F.A. gözaltına alındı. AA / Abdulkadir Uysal - Güncel Akşehir Konya Güncel Haberler

Haberler ›› Güncel ›› Konya'da otomobille çarpışan elektrikli bisikletin sürücüsü hayatını kaybetti - Haberler

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.