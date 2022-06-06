Konya'da otomobille çarpışan elektrikli bisikletin sürücüsü hayatını kaybetti - Haberler

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Konya'da otomobille çarpışan elektrikli bisikletin sürücüsü hayatını kaybetti

AA - Abdulkadir Uysal - Güncel
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Konya'da otomobille çarpışan elektrikli bisikletin sürücüsü hayatını kaybetti

Konya'nın Yunak ilçesinde otomobil ile çarpışan 3 tekerlekli elektrikli bisikletin sürücüsü yaşamını yitirdi.

Konya'nın Yunak ilçesinde otomobil ile çarpışan 3 tekerlekli elektrikli bisikletin sürücüsü yaşamını yitirdi.

Akşehir Caddesi'nde, O.F.A. (54) idaresindeki 26 AD 563 plakalı otomobil, Osman Akkuş'un (75) kullandığı 3 tekerlekli elektrikli bisiklet ile çarpıştı.

Çarpmanın etkisiyle elektrikli bisiklet ve sürücüsü savruldu.

Ambulansla Yunak Hacı İzzet Baysal Devlet Hastanesine kaldırılan Akkuş, yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Otomobil sürücüsü O.F.A. gözaltına alındı.

AA / Abdulkadir Uysal - Güncel

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