Konya'da otomobilin yayaya ve ağaca çarpması 3 kişi yaralandı
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Konya'nın Kulu ilçesinde yoldan çıkan otomobilin yayaya ve ağaçlara çarpmasıyla 3 kişi yaralandı.
Konya'nın Kulu ilçesinde yoldan çıkan otomobilin yayaya ve ağaçlara çarpmasıyla 3 kişi yaralandı.
Emirhan M. idaresindeki 06 CNU 849 plakalı otomobil, Ankara- Konya kara yolu Ankara Caddesinde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu önce yol kenarında yaya olarak yürüyen Harun Yarım'a ardından ağaçlara çarparak durabildi.
Çevredekilerin ihbarıyla olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Kazada sürücü Emirhan M, otomobilde bulunan Mehmet Ş.A. ve yaya Yarım ambulansla Kulu Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Kaynak: AA / Hüseyin Ordulu - Güncel