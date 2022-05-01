Konya'da otomobilin şarampole devrildiği kazada 5 yaşındaki çocuk öldü
AA - Atilla Hancı - Güncel
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Konya'da kontrolden çıkan otomobilin şarampole devrilmesi sonucu 1 kişi öldü, 4 kişi yaralandı.
ÇUMRA, KONYA (AA) - Konya'da kontrolden çıkan otomobilin şarampole devrilmesi sonucu 1 kişi öldü, 4 kişi yaralandı.
Çumra ilçesi yakınlarında sürücüsünün kimliği öğrenilemeyen otomobil, şarampole devrildi.
İhbar üzerine olay yerine jandarma, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Kazada 4 kişi yaralandı, ağır yaralı olan 5 yaşındaki çocuk kurtarılamadı.
Küçük çocuğun cansız bedeni, morga kaldırıldı.
AA / Atilla Hancı - Güncel