Konya'da otomobilin şarampole devrildiği kazada 5 yaşındaki çocuk öldü - Haberler

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Konya'da otomobilin şarampole devrildiği kazada 5 yaşındaki çocuk öldü

AA - Atilla Hancı - Güncel
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Konya'da otomobilin şarampole devrildiği kazada 5 yaşındaki çocuk öldü

Konya'da kontrolden çıkan otomobilin şarampole devrilmesi sonucu 1 kişi öldü, 4 kişi yaralandı.

ÇUMRA, KONYA (AA) - Konya'da kontrolden çıkan otomobilin şarampole devrilmesi sonucu 1 kişi öldü, 4 kişi yaralandı.

Çumra ilçesi yakınlarında sürücüsünün kimliği öğrenilemeyen otomobil, şarampole devrildi.

İhbar üzerine olay yerine jandarma, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Kazada 4 kişi yaralandı, ağır yaralı olan 5 yaşındaki çocuk kurtarılamadı.

Küçük çocuğun cansız bedeni, morga kaldırıldı.

AA / Atilla Hancı - Güncel

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