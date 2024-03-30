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Konya'da otomobilin otobüs durağında bekleyenlere çarpması sonucu 5 kişi yaşamını yitirdi, sürücü tutuklandı

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Konya'da, otomobilin otobüs durağında bekleyenlere çarpması sonucu 5 kişinin yaşamını yitirdiği trafik kazasıyla ilgili sürücü tutuklandı.

Konya- Karaman kara yolunun 25'inci kilometresinde 19 Mart'ta meydana gelen kazada yaralanan sürücü Bekir Taşkın (39), tedavisinin ardından gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemleri tamamlanan ve adliyeye sevk edilen Taşkın, çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

Taşkın'ın araç kullandığı sırada epilepsi nöbetinin tuttuğunu ve sonrasında olanları hatırlamadığını söylediği bildirildi.

Konya'da otomobilin otobüs durağında bekleyenlere çarpması sonucu 5 kişi yaşamını yitirmiş, 4 kişi yaralanmıştı.

Kaynak: AA / Güncel

Karaman Konya Güvenlik Trafik Kazaları Hukuk Güncel Haberler

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