Konya'da otomobilin motosiklete çarptığı an MOBESE kamerasında - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

TURİZM

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Konya'da otomobilin motosiklete çarptığı an MOBESE kamerasında

AA - Savaş Güler - Güncel
Konya'da otomobilin motosiklete çarptığı an MOBESE kamerasında

Konya'nın Meram ilçesinde, kırmızı ışıkta geçen motosiklet sürücüsü, otomobilin çarpması sonucu ağır yaralandı.

Konya'nın Meram ilçesinde, kırmızı ışıkta geçen motosiklet sürücüsü, otomobilin çarpması sonucu ağır yaralandı.

Kazım Karabekir-Millet Caddesi Kavşağı'nda kırmızı ışık ihlali yapan motosiklet sürücüsü Ö.Y, bir otomobilin çarpması sonucu yola savruldu.

Durumun bildirilmesi üzerine kaza yerine gelen ambulansla hastaneye kaldırılan Ö.Y'nin durumunun ağır olduğu öğrenildi.

Polis, kazanın ardından kaçan otomobil sürücüsünü yakalamak için çalışma başlattı.

Öte yandan, kaza anı MOBESE kamerasınca kaydedildi.

AA / Savaş Güler - Güncel

Güncel Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.
title