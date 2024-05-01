Konya'da otomobilin motoruna sıkışan kedi itfaiye ekiplerince kurtarıldı
Konya'nın Beyşehir ilçesinde bir otomobilin motor kısmına giren kedi, itfaiye ekipleri tarafından sıkıştığı yerden kurtarıldı. Sürücü, kendi imkanlarıyla çıkaramadığı kedi yavrusunu itfaiyeye haber vererek yardım istedi. İtfaiye ekipleri, aracın bazı parçalarını sökerek kediyi kurtardı. Kedinin sahibi olan sürücü, ona 'Umut' ismini verdi.
Konya'nın Beyşehir ilçesinde, otomobilin motor kısmına giren Kedi, itfaiye ekiplerince sıkıştığı yerden kurtarıldı.
Üzümlü Mahallesi'nde, 07 GHT 43 plakalı aracın sürücüsü, otomobilden kedi sesi geldiğini fark etti.
Sürücü, motor bölümüne sıkışan kedi yavrusunu, kendi imkanlarıyla çıkaramayınca itfaiye ekiplerine haber verdi.
Ekipler, aracın bazı parçalarını sökerek ulaştıkları kediyi kurtardı.
Sürücünün, "Umut" ismini verdiği kediyi sahiplendiği öğrenildi.