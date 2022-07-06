Konya'da otomobilin devrildiği kazada 4 kişi yaralandı Konya'nın Kulu ilçesinde otomobilin devrildiği kazada 1'i ağır 4 kişi yaralandı. Konya'nın Kulu ilçesinde otomobilin devrildiği kazada 1'i ağır 4 kişi yaralandı. Kerim E. (20) idaresindeki 42 ALP 004 plakalı otomobil, Ankara- Konya kara yolunun 118'inci kilometresinde, yoldan çıkarak refüje devrildi. İhbarla kaza yerine çok sayıda sağlık ve itfaiye ekibi sevk edildi. Araçta sıkışan ve itfaiye ekiplerince çıkartılan sürücü Kerim E. ile araçtaki Mert Erdal (16), Hüseyin Şahin (17) ve Mikail Çelik (17), ambulanslarla Kulu Devlet Hastanesine götürüldü. Yaralılardan Hüseyin Şahin'in durumunun ağır olduğu öğrenildi. AA / Hüseyin Ordulu - Güncel Hüseyin Şahin İtfaiye Ankara Konya Güncel Haberler

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