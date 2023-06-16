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Konya'da otomobilin çocuğa çarpması güvenlik kamerasında

Konya'da otomobilin çocuğa çarpması güvenlik kamerasında

Güncel Haberler

Konya'nın Kulu ilçesinde 7 yaşındaki çocuğun yaralandığı kaza anı güvenlik kamerası tarafından kaydedildi.

Konya'nın Kulu ilçesinde 7 yaşındaki çocuğun yaralandığı kaza anı güvenlik kamerası tarafından kaydedildi.

N.T. idaresindeki 42 ANC 109 plakalı otomobil, Cafer Baran Caddesi'nde yolun karşısına geçmeye çalışan F.S'ye çarptı.

İhbar üzerine kaza yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi.

Kazada, yaralanan F.S. sağlık ekiplerince Kulu Devlet Hastanesine ardından da il merkezindeki hastaneye sevk edildi.

Kaza anı, bölgedeki güvenlik kamerası tarafından kaydedildi.

Kaynak: AA / Hüseyin Ordulu - Güncel

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