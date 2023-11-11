Konya'da Otomobilin Çarptığı Yayaların Hayatını Kaybettiği Kaza

Konya'da otomobilin karşıdan karşıya geçmeye çalışanlara çarpması sonucu 5 kişi hayatını kaybetti, 5 kişi yaralandı.

Kaza, akşam saatlerinde merkez Selçuklu ilçesi Yeni İstanbul Caddesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, S.S. (19) idaresindeki 42 DU 949 plakalı otomobil, Yeni İstanbul Caddesi üzerinde seyir halindeyken karşıdan karşıya geçmeye çalışan yayalara çarptı. Kaza ihbarı üzerine olay yerinse sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Trafik ekipleri yolu ulaşıma kapatarak tedbir alırken, yapılan kontrollerde çocukların da aralarında bulunduğu 5 kişinin olay yerinde hayatını kaybettiği belirlendi. Kazada 5 kişi de yaralandı.

Yaralılar ambulanslarla çeşitli hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı. Hayatlarını kaybedenlerin cenazeleri ise olay yerinde yapılan incelemelerin ardından otopsi yapılmak üzere morga kaldırıldı. Hayatlarını kaybedenlerin kimlik tespit çalışmaları da devam ediyor.

Kazayla ilgili tahkikat sürüyor. - KONYA