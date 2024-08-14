Konya'da Otomobilin Çarptığı Kazanın Güvenlik Kamerası Görüntüleri Ortaya Çıktı
Konya'nın Kulu ilçesinde Halime Küçükkocabaş'ın yaşamını yitirdiği kazanın güvenlik kamera kaydı görüntüleri ortaya çıktı. Görüntülerde; Halime Küçükkocabaş'ın refüjde yürüdüğü, kameranın açısından çıktıktan bir süre sonra da otomobilin çarpmasıyla havaya fırlayıp, yere savrulduğu yer aldı.
OTOMOBİLİN ÇARPMA ANI GÜVENLİK KAMERASINDA
Konya'nın Kulu ilçesinde Halime Küçükkocabaş'ın yaşamını yitirdiği kazanın güvenlik kamera kaydı görüntüleri ortaya çıktı. Görüntülerde; Halime Küçükkocabaş'ın refüjde yürüdüğü, kameranın açısından çıktıktan bir süre sonra da otomobilin çarpmasıyla havaya fırlayıp, yere savrulduğu yer aldı.
Mehmet YILMAZ/KULU (Konya),
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