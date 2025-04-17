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Konya'da Otomobilin Çarptığı İki Çocuktan Biri Hayatını Kaybetti

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Konya'nın Karatay ilçesinde okuldan dönen iki çocuğa otomobil çarptı. 13 yaşındaki K.T.K. hayatını kaybederken, ağır yaralanan F.Ö. hastaneye kaldırıldı. Otomobilin sürücüsü ehliyetsiz olduğu için gözaltına alındı.

Konya'nın Karatay ilçesinde, otomobilin çarptığı 2 çocuktan biri hayatını kaybetti, diğeri ağır yaralandı.

Muhammet K. (18) idaresindeki 42 AZY 760 plakalı otomobil, Karakayış Caddesi'nde okuldan evlerine dönen K.T.K. (13) ile F.Ö'ye (13) çarptı.

İhbar üzerine kaza yerine 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Sağlık görevlileri K.T.K'nin hayatını kaybettiğini belirledi. Ağır yaralanan F.Ö. ise ambulansla Konya Şehir Hastanesine kaldırıldı.

Ehliyetsiz olduğu öğrenilen sürücü Muhammet K. gözaltına alındı.

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Kaynak: AA / Savaş Güler - Güncel
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