Konya'da Otomobilin Çarptığı Genç Kız Hayatını Kaybetti

KONYA'nın Kulu ilçesinde yolun karşısına geçmeye çalışan Halime Küçükkocabaş (19), otomobilin çarpması ile yaşamını yitirdi.Kaza anı da güvenlik kamerasına yansıdı.

Kaza, saat 03.30 sıralarında Ankara Caddesi'nde meydana geldi. Ankara'dan Konya'ya istikametine giden H.C. yönetimindeki 06 ELD 436 plakalı otomobil, yolun karşısına geçmeye çalışan ve bir kafeteryada çalışan Halime Küçükkocabaş'a çarptı. İhbarla kaza yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Ekipler, çarpmanın etkisiyle yere savrulan Küçükkocabaş'ın yaşamını yitirdiğini belirledi. H.C. gözaltına alınırken, kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı. Küçükkocabaş'ın yaşamını yitirdiği kazanın güvenlik kamera kaydı görüntüleri ortaya çıktı. Görüntülerde Halime Küçükkocabaş'ın, refüjde yürüdüğü kameranın acısından çıktıktan bir süre sonra da otomobilin çarpmasıyla havaya fırlayıp, yere savrulduğu yer aldı .

Haber- Kamera: Mehmet YILMAZ KULU KONYA DHA