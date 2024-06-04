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Konya'da otomobilin çarptığı elektrikli bisiklet sürücüsü yaralandı

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Konya'nın Kulu ilçesinde meydana gelen trafik kazasında otomobil ile elektrikli bisiklet çarpıştı. Yaralanan bisiklet sürücüsü ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Konya'nın Kulu ilçesinde otomobilin çarptığı elektrikli bisiklet sürücüsü yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Ankara Caddesi otogar kavşağında D.B. idaresindeki 42 K 5262 plakalı otomobil, yabancı uyruklu H.S.'nin kullandığı elektrikli bisikletle çarpıştı.

Çevredekilerin haber vermesi üzerine kaza yerine ambulans ve polis ekibi sevk edildi.

Kaza sırasında yola savrulan bisiklet sürücüsü olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından ambulansla Kulu Bölge Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Yaralı burada yapılan ilk müdahalenin ardından Konya'ya sevk edildi.

Kaynak: AA / Güncel

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