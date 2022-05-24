Konya'da otomobilin çarptığı çocuk ağır yaralandı - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

TURİZM

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Konya'da otomobilin çarptığı çocuk ağır yaralandı

AA - Hüseyin Ordulu - Güncel
 - Güncelleme:
Konya'da otomobilin çarptığı çocuk ağır yaralandı

Konya'nın Kulu ilçesinde otomobilin çarptığı 6 yaşındaki çocuk ağır yaralandı.

Konya'nın Kulu ilçesinde otomobilin çarptığı 6 yaşındaki çocuk ağır yaralandı.

İlçenin Karacadere Mahallesi'nde Halil Başoda idaresindeki 06 EA 0299 plakalı otomobil, yola çıkan Elif E.'ye (6) çarptı.

Yaralanan çocuk, 112 Acil Sağlık ekiplerince ilk müdahalenin ardından Kulu Devlet Hastanesine götürüldü.

Durumu ağır olan Elif E. hastanedeki müdahalenin ardından Konya'ya sevk edildi.

AA / Hüseyin Ordulu - Güncel

Otomobil, Konya, Güncel, Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title