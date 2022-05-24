Konya'da otomobilin çarptığı çocuk ağır yaralandı - Haberler

Konya'da otomobilin çarptığı çocuk ağır yaralandı
AA - Hüseyin Ordulu - Güncel
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Konya'nın Kulu ilçesinde otomobilin çarptığı 6 yaşındaki çocuk ağır yaralandı.
Konya'nın Kulu ilçesinde otomobilin çarptığı 6 yaşındaki çocuk ağır yaralandı.
İlçenin Karacadere Mahallesi'nde Halil Başoda idaresindeki 06 EA 0299 plakalı otomobil, yola çıkan Elif E.'ye (6) çarptı.
Yaralanan çocuk, 112 Acil Sağlık ekiplerince ilk müdahalenin ardından Kulu Devlet Hastanesine götürüldü.
Durumu ağır olan Elif E. hastanedeki müdahalenin ardından Konya'ya sevk edildi.
AA / Hüseyin Ordulu - Güncel