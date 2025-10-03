Haberler

Konya'da Otomobilin Çarptığı 8 Yaşındaki Çocuk Yaralandı

Konya'da Otomobilin Çarptığı 8 Yaşındaki Çocuk Yaralandı
Beyşehir'de yolun karşısına geçmeye çalışan 8 yaşındaki N.Ç., E.D. yönetimindeki otomobilin çarpması sonucu yaralandı. Olay yerine sevk edilen sağlık ekipleri çocuğu hastaneye kaldırdı.

Konya'nın Beyşehir ilçesinde, otomobilin çarptığı çocuk yaralandı.

E.D. yönetimindeki 42 ASH 51 plakalı otomobil, Beytepe Mahallesi Özdilek Caddesi'nde yolun karşısına geçmeye çalışan 8 yaşındaki N.Ç'ye çarptı.

İhbar üzerine kaza yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Yaralı çocuk, ambulansla Beyşehir Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kaynak: AA / Abdülhamit Yaşar - Güncel
