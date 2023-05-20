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Konya'da otomobilin aydınlatma direğine çarptığı kazada 5 kişi yaralandı

Konya'da otomobilin aydınlatma direğine çarptığı kazada 5 kişi yaralandı

Güncel Haberler

Konya'nın Seydişehir ilçesinde aydınlatma direğine çarpan otomobildeki aynı aileden 5 kişi yaralandı.

Konya'nın Seydişehir ilçesinde aydınlatma direğine çarpan otomobildeki aynı aileden 5 kişi yaralandı.

Tarık Kınay (50) idaresindeki 44 ABM 608 plakalı otomobil, Seydişehir- Antalya kara yolu Dumlupınar Kavşağı'nda, refüjdeki aydınlatma direğine çarptı.

Kazada, sürücü ile araçtaki eşi Solmaz (48) çocukları Gizem Nisa (20), İrem Tuğba (19) ve Elif Hira Kınay (6) yaralandı.

Yaralılar, ambulanslarla Seydişehir Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

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Kaynak: AA / Güncel

Seydişehir Antalya Konya Güncel Haberler

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