Konya'da Otomobilden Hırsızlık Yapan Zanlı Tutuklandı

Konya'da park halindeki bir otomobilden bilgisayar ve elektronik eşya çalan zanlı, gözaltına alındıktan sonra tutuklandı. Zanlı, çaldığı malzemeleri sattığını itiraf etti. Çalıntı malzemeler ise sahibine teslim edildi.