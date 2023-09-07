Konya'da Otomobilde Uyuşturucu Hap Ele Geçirildi

KONYA'da polis tarafından şüphe üzerine durdurulan otomobildeki bağlamanın içinde 2 bin 600 adet uyuşturucu hap ele geçirildi. Gözaltına alınan sürücü Oktay Altın, sevk edildiği mahkemece tutuklandı. İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, rutin yol kontrol denetimi yaptığı sırada bir otomobili durdurdu. Sürücü Oktay Altın'ın, davranışlarından şüphelenin polis, eğitimli köpekle yaptıkları aramada bağlama içinde 2 bin 600 adet uyuşturucu hap ele geçirdi. Gözaltına alınan Oktay Altın, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği mahkemece 'uyuşturucu ticareti yapmak, nakletmek ve kullanmak' suçlarından tutuklandı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel