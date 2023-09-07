Konya'da Otomobilde Uyuşturucu Hap Ele Geçirildi

KONYA'da polisin şüphe üzerine durdurduğu otomobilde, bağlamanın içinde 2 bin 600 uyuşturucu hap ele geçirildi. Gözaltına alınan sürücü Oktay Altın, tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, rutin yol kontrol denetimi sırasında Oktay Altın'ın otomobilini durdurdu. Altın'ın, davranışlarından şüphelenen ekipler, eğitimli köpekle yaptıkları aramada bağlamanın içinde 2 bin 600 uyuşturucu hap ele geçirdi. Gözaltına alınan Oktay Altın, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece 'uyuşturucu ticareti yapmak, nakletmek ve kullanmak' suçlarından tutuklandı.