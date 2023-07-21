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Konya'da Otomobilde Uyuşturucu Ele Geçirildi, 1 Kişi Gözaltına Alındı

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Konya'nın Seydişehir ilçesinde yapılan operasyonda, otomobilde zulalanmış halde 8,9 kilo skunk ele geçirildi. Şüpheli bir kişi gözaltına alındı.

Konya'nın Seydişehir ilçesinde otomobilde uyuşturucu ele geçirilmesiyle ilgili 1 kişi gözaltına alındı.

Konya Narkotik Şube Müdürlüğü ile Seydişehir Narkotik Grup Amirliği ekiplerince, Antalya çevre yolunda durdurulan otomobilde arama yapıldı.

Aramada, araçta bulunan ses sistemine zulalanmış 8,9 kilo skunk ele geçirildi.

Şüpheli H.F.K, gözaltına alındı.

Kaynak: AA / Kadriye Coşkun - Güncel

Seydişehir Narkotik Konya Güncel Haberler

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