Konya'da Otomobil Yayalara Çarptı: 5 Ölü, 5 Yaralı

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KONYA'DA OTOMOBİL, YOLUN KARŞISINA GEÇMEYE ÇALIŞAN YAYALARA ÇARPTI: 5 ÖLÜ, 5 YARALI

KONYA'da, yolun karşısına geçmeye çalışan yayalara otomobil çarptı. Kazada, ilk belirlemelere göre 5 kişi yaşamını yitirdi, 5 kişi de yaralandı.

Kaza, saat 18.45 sıralarında merkez Selçuklu ilçesi Yeni İstanbul Caddesi'nde meydana geldi. Sefa S. (19) yönetimindeki 42 DU 949 plakalı otomobil, caddenin kenarında bulunan tramvay durağından yolun karşısına geçmeye çalışan yayalara çarptı. İhbar üzerine bölgeye çok sayıda sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Kaza yerine gelen ekiplerce yapılan kontrolde, ilk belirlemelere göre 5 yayanın yaşamını yitirdiği belirlenirken, yaralanan 4 yaya ile otomobilde bulunan 1 kişi ise kentteki çeşitli hastanelere kaldırılarak, tedaviye alındı.

KONYA'DA, YOLUN KARŞISINA GEÇMEK İSTERKEN OTOMOBİLİN ÇARPMASIYLA ÖLEN 5 YAYANIN KİMLİĞİ BELLİ OLDU

Konya'da, yolun karşısına geçmek isterken otomobilin çarpmasıyla ölen 5 yayanın kimliği belli oldu. Yayalardan anneanne Fadime Aslan (52), torunları Elif Aslan (14), Fadime Aslan (7) ile Sultan Aslan (33) ve Emine Atalay (32) yaşamını yitirdi, otomobilde yolcu olarak bulanan Ceylin Naz Övüş (6) ile yolun karşısına geçmeye çalışan Hasan Atalay (11), Ali Cemal Atalay (8) ve Fadime Aslan ise yaralandı.

Öte yandan, Selçuk Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesinde tedaviye alınan bir kadının ise kimliğinin henüz belirlenemediği öğrenildi. Kazayla ilgili başlatılan soruşturma sürdürülüyor.