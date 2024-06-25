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Konya'da Otomobil Yangını Hasara Yol Açtı

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Konya'nın Beyşehir ilçesinde bir otomobilde çıkan yangın, araçta hasara neden oldu. D.C'nin kullandığı otomobilden duman çıkmaya başlayınca itfaiye ekipleri müdahale etti.

Konya'nın Beyşehir ilçesinde otomobilde çıkan yangın, hasara yol açtı.

D.C'nin kullandığı 42 BLJ 84 plakalı otomobilden Beyşehir-Seydişehir kara yolunun 1. kilometresinde duman çıkmaya başladı.

Araçtan inen D.C. ile eşi, itfaiye ekiplerinden yardım istedi.

İtfaiye ekiplerince söndürülen yangın, araçta hasara neden oldu.

Kaynak: AA / Güncel

Beyşehir İtfaiye Konya Olaylar Trafik Otomobil Güncel Haberler

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