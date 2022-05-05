Konya'da otomobil yangını
AA - Hüseyin Ordulu - Güncel
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Konya'nın Kulu ilçesinde seyir halindeki otomobilde çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.
Konya'nın Kulu ilçesinde seyir halindeki otomobilde çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.
Ankara Caddesinde, Mustafa Çınar idaresindeki 34 EVY 307 plakalı otomobilin motor kısmında yangın çıktı.
İhbarla olay yerine gelen itfaiye ekipleri, yangını kısa sürede kontrol altına alarak söndürdü.
Araçta hasara yol açan yangının çıkış sebebi araştırılıyor.
AA / Hüseyin Ordulu - Güncel