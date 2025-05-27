Konya'da Otomobil ve Elektrikli Golf Aracı Çarpıştı: 3 Yaralı

Konya'da Otomobil ve Elektrikli Golf Aracı Çarpıştı: 3 Yaralı
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Konya'nın Beyşehir ilçesinde bir otomobil ile elektrikli golf aracının çarpışması sonucu 3 kişi yaralandı. Yaralılar hastaneye kaldırıldı.

Konya'nın Beyşehir ilçesinde otomobille elektrikli golf aracının çarpışması sonucu 3 kişi yaralandı.

H .T. idaresindeki 07 ASV 114 plakalı otomobil, Müftü Mahallesi, 41147 Nolu Sokakta, R.Ç'nin kullandığı elektrikli golf aracı ile çarpıştı.

Otomobil bir evin bahçe duvarına çarparak durabildi.

Kaza ihbarı üzerine adrese polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Kazada yaralanan her iki aracın sürücüsü ile bisiklette yolcu olarak bulunan S.Ö. ambulanslarla kaldırıldıkları Beyşehir Devlet Hastanesinde tedavi altına alındı.

Kaynak: AA / Abdülhamit Yaşar - Güncel
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