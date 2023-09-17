Konya'da Otomobil Takla Attı: 5 Kişi Yaralandı

Konya'da sürücüsünün kontrolünden çıkan otomobilin takla atarak şarampole devrilmesi sonucu 5 kişi yaralandı. Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.

KONYA'da sürücüsünün kontrolünden çıkan otomobilin takla atarak şarampole devrilmesi sonucu 5 kişi yaralandı.

Kaza, saat 12.00 sıralarında Konya- Adana karayolu Akören mevkisinde meydana geldi.

Fatma Çitak yönetimindeki 35 AC 0751 plakalı otomobil, sürücüsünün kontrolünden çıkıp, takla atarak şarampole devrildi. Kazada sürücü Fatma Çitak ve yanındaki Bünyamin Dişler, Harun Dişler, Ayşe Dişler ve Serpil Kır yaralandı. İhbar üzerine kaza yerine, polis, jandarma, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Yaralı 5 kişi, ambulanslarla Ereğli Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı. (DHA)