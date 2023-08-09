Konya'da Otomobil Takla Attı: 2 Ölü, 1 Yaralı

KONYA'da sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkan otomobil takla attı. Kazada sürücü Naile Er (38) ve annesi Fatma Er (65) hayatını kaybetti, kızı Fatma Mihra Er (7) yaralandı.

Kaza, bugün saat 15.30 sıralarında Konya- Afyonkarahisar karayolunun 27'nci kilometresinde meydana geldi. Naile Er yönetimindeki 34 DU 7222 plakalı otomobil, sürücüsünün kontrolünden çıkıp önce yolun kenarındaki ağaca çarptı, ardından takla attı. Kazada sürücü Naile Er ve araçtan fırlayan annesi Fatma Er, olay yerinde hayatını kaybetti, kızı Fatma Mihra Er de yaralandı. İhbar üzerine kaza yerine jandarma ve sağlık görevlileri sevk edildi. Yaralı Fatma Mihra, ambulansla Selçuk Üniversitesi Tıp Fakültesi'ne kaldırıldı. Tedaviye alınan Fatma Mihra'nın hayati tehlikesinin bulunduğu belirtildi. (DHA)