Konya'da Otomobil Sulama Kanalına Düştü: Bir Ölü, Bir Yaralı

Güncelleme:
Konya'nın Meram ilçesinde meydana gelen trafik kazasında otomobil sulama kanalına düştü. 22 yaşındaki Menekşe Yıldırım hayatını kaybederken, sürücü Hüseyin Uyan yaralandı.

KONYA'da otomobilin sulama kanalına düştüğü kazada Menekşe Yıldırım (22) hayatını kaybetti, sürücü Hüseyin Uyan (24) yaralandı. Kaza, güvenlik kamerasına yansıdı.

Kaza, saat 15.30 sıralarında Meram İlçesi Abdürreşit Caddesinde meydana geldi. Hüseyin Uyan yönetimindeki 42 ADP 890 plakalı otomobil, sürücüsünün kontrolünden çıkıp boş sulama kanalına uçtu. Kazada sürücü Uyan yaralandı, yanındaki Menekşe Yıldırım hayatını kaybetti. İhbarla kaza yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Yaralı Uyan, ambulansla Konya Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı. Ölen Yıldırım'ın cansız bedeni de Adli Tıp Kurumu'na gönderildi. Diğer yandan kaza güvenlik kamerasına yansıdı.

Soruşturma sürüyor.

Haber-Kamera: Salih BÜYÜKSAMANCI KONYA DHA

