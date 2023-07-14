Konya'da Otomobil Şarampole Devrildi, 2 Kişi Yaralandı
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Konya'nın Kulu ilçesinde meydana gelen trafik kazasında, Adil Korkmaz idaresindeki otomobil şarampole devrildi. Kazada sürücü Korkmaz ve araçta bulunan 13 yaşındaki çocuk yaralandı. Yaralılar, ambulanslarla Kulu Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Konya'nın Kulu ilçesinde şarampole devrilen otomobildeki 2 kişi yaralandı.
Adil Korkmaz idaresindeki 06 ALC 02 plakalı otomobil, Konya- Ankara kara yolunda bariyerlere çarparak şarampole devrildi.
Çevredekilerin ihbarıyla kaza yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Sürücü Korkmaz ile araçta bulunan 13 yaşındaki çocuk yaralandı.
Yaralılar ilk müdahalenin ardından ambulanslarla Kulu Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Kaynak: AA / Hüseyin Ordulu - Güncel