Konya'da Otomobil Otobüs Durağına Çarptı: Bir Yaralı
Konya'nın Beyşehir ilçesinde meydana gelen kazada, otomobilin otobüs durağına çarpması sonucu durakta bekleyen bir kişi yaralandı. Yaralı, Beyşehir Devlet Hastanesinde tedavi altına alındı.
Z.H. idaresindeki 42 AFP 795 plakalı otomobil Antalya Caddesinde A.Ç. yönetimindeki 42 H 0616 plakalı otomobille çarpıştı.
Çarpmanın şiddetiyle savrulan 42 AFP 795 plakalı otomobil, yol kenarındaki otobüs durağına çarptı.
Kazada, durakta otobüs bekleyen E.K. yaralandı.
Beyşehir Devlet Hastanesinde kaldırılan E.K, tedavi altına alındı.
Kaynak: AA / Abdülhamit Yaşar - Güncel