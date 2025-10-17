Haberler

Konya'da Otomobil Otobüs Durağına Çarptı: Bir Yaralı

Güncelleme:
Konya'nın Beyşehir ilçesinde meydana gelen kazada, otomobilin otobüs durağına çarpması sonucu durakta bekleyen bir kişi yaralandı. Yaralı, Beyşehir Devlet Hastanesinde tedavi altına alındı.

Konya'nın Beyşehir ilçesinde otomobilin otobüs durağına çarptığı kazada durakta bekleyen kişi yaralandı.

Z.H. idaresindeki 42 AFP 795 plakalı otomobil Antalya Caddesinde A.Ç. yönetimindeki 42 H 0616 plakalı otomobille çarpıştı.

Çarpmanın şiddetiyle savrulan 42 AFP 795 plakalı otomobil, yol kenarındaki otobüs durağına çarptı.

Kazada, durakta otobüs bekleyen E.K. yaralandı.

Beyşehir Devlet Hastanesinde kaldırılan E.K, tedavi altına alındı.

Kaynak: AA / Abdülhamit Yaşar - Güncel
