Konya'da otomobil-motosiklet çarpışması: Motosiklet sürücüsü yaralandı
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Konya'nın Beyşehir ilçesinde meydana gelen kazada, otomobil ile motosiklet çarpıştı. Motosiklet sürücüsü yaralandı ve hastaneye kaldırıldı. Kazayla ilgili soruşturma devam ediyor.
Konya'nın Beyşehir ilçesinde otomobille çarpışan motosikletin sürücüsü yaralandı.
Kaza, Beyşehir- Seydişehir Karayolu'nun 15. kilometresinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, sürücüsü henüz öğrenilemeyen 42 Y 5372 plakalı otomobil Beyşehir'den Seydişehir yönüne seyir halindeyken, Bayavşar Mahallesi'nde C.S. idaresindeki 42 B 3821 plakalı motosikletle çarpıştı. Kazada motosiklet sürücüsü yere savrularak yaralandı. İhbar üzerine adrese sağlık, jandarma ve polis ekipleri sevk edildi. İlk müdahalesi yapılan yaralı ambulansla Beyşehir Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.
Kazayla ilgili soruşturma sürüyor. - KONYA