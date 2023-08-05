Konya'da otomobil-motosiklet çarpışması: Motosiklet sürücüsü yaralandı

Konya'nın Beyşehir ilçesinde meydana gelen kazada, otomobil ile motosiklet çarpıştı. Motosiklet sürücüsü yaralandı ve hastaneye kaldırıldı. Kazayla ilgili soruşturma devam ediyor.