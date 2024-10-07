Konya'da Otomobil Kazasında Genç Kız Hayatını Kaybetti

Kaza, dün saat 20.00 sıralarında Meram ilçesi Yaylapınar Süleymaniye Mahallesi Özbayram Sokak'ta meydana geldi. Aziz C.'nin kullandığı otomobil, yolun karşısına geçmek isteyen kıza çarptı. Üzerinden kimlik çıkmayan kız metrelerce savrulurken, otomobil sürücüsü kaçtı. İhbarla kaza yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Yapılan araştırmada ölen kişinin Cennet Aşkın olduğu belirlendi.

'BİR ANLIK KORKUYLA ÇARPTIM'

Kaçan sürücü, görgü tanıklarının ifadeleri ve kamera görüntülerinin incelemesi sonrası yakalandı. Gözaltına alınan Aziz C. ilk ifadesinde, "Yol karanlıktı, çarptım ama ne olduğunu anlamadım. Bir anlık korkuyla kaçtım" dedi.

Kaza ile ilgili soruşturma sürerken Cennet Aşkın'ın bugün Yazır Mezarlığı'nda defnedilmesi bekleniyor.