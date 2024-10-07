Üye Girişi
Haberler

Konya'da Otomobil Kazasında Genç Kız Hayatını Kaybetti

Konya'da Otomobil Kazasında Genç Kız Hayatını Kaybetti
Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Konya'da otomobili ile 17 yaşındaki Cennet Aşık'a çarpıp ölümüne neden olan sürücü, yapılan çalışmalarla yakalanarak gözaltına alındı. Kazanın ardından sürücü, 'Bir anlık korkuyla çarptım' dedi.

KONYA'da otomobili ile çarptığı Cennet Aşık'ın (17) ölümüne neden olan sürücü Aziz C., polis tarafından yakalandı.

Kaza, dün saat 20.00 sıralarında Meram ilçesi Yaylapınar Süleymaniye Mahallesi Özbayram Sokak'ta meydana geldi. Aziz C.'nin kullandığı otomobil, yolun karşısına geçmek isteyen kıza çarptı. Üzerinden kimlik çıkmayan kız metrelerce savrulurken, otomobil sürücüsü kaçtı. İhbarla kaza yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Yapılan araştırmada ölen kişinin Cennet Aşkın olduğu belirlendi.

'BİR ANLIK KORKUYLA ÇARPTIM'

Kaçan sürücü, görgü tanıklarının ifadeleri ve kamera görüntülerinin incelemesi sonrası yakalandı. Gözaltına alınan Aziz C. ilk ifadesinde, "Yol karanlıktı, çarptım ama ne olduğunu anlamadım. Bir anlık korkuyla kaçtım" dedi.

Kaza ile ilgili soruşturma sürerken Cennet Aşkın'ın bugün Yazır Mezarlığı'nda defnedilmesi bekleniyor.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel

Yerel Haberler Otomobil 3-sayfa Güncel Hukuk Yaşam Konya

Tekirdağ'da istismara uğrayan Sıla bebekten acı haber

Tekirdağ'da cinsel istismara uğrayan Sıla bebekten acı haber

 Recai Kutan 94 yaşında hayatını kaybetti

Türk siyaseti bir ekol ismini daha kaybetti

 Vatandaşa domuz eti yediren firmadan din, devlet ve bayraklı savunma

Vatandaşa domuz eti yediren firmadan din, devlet ve bayraklı savunma
Hamas, 7 Ekim saldırılarının yıl dönümünde Tel Aviv'e füze saldırısı başlattı

İsrail katliamının yıl dönümünde Tel Aviv'de siren sesleri
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Dolar kaç TL, 1 Dolar ne kadar? 7 Ekim döviz kuru ve bugün döviz fiyatlarında son durum ne? Recai Kutan kimdir? Recai Kutan ne zaman öldü, hastalığı neydi? Recai Kutan öldü mü, neden öldü? Saadet Partisi Kurucu Genel Başkanı Recai Kutan'ın hastalığı nedir? SON DAKİKA: Hamas, Tel Aviv'e mi saldırıyor? Gaziantep su kesintisi sorgulama! 7 Ekim GASKİ su kesintisi olan yerler neresi? Gaziantep su kesintisi nereden öğrenilir, neresi aranır? Jandarma Genel Komutanlığı personel alımı başvurusu! 2025 Jandarma Genel Komutanlığı başvuruları başladı mı? Başvuru ekranı Incel ne demek? Semih Çelik Incel olayı nedir? A101 AKTÜEL KATALOĞU 10 EKİM A101'e gelen ürünler! A101 bu hafta katalog ürünleri neler? BİM AKTÜEL KATALOĞU 8 EKİM Bim'de hangi aktüel ürünler var? 8 Ekim Salı günü Bim'e hangi ürünler gelecek? Gazze'de 1 yılda neler oldu? Gazze'de kaç kişi öldürüldü?
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.