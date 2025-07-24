Konya'da Otomobil Kazası: 6 Yaralı

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Konya'nın Beyşehir ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu 6 kişi yaralandı. Kaza sonrası yaralılar hastaneye kaldırıldı.

Konya'nın Beyşehir ilçesinde 2 otomobilin çarpışması sonucu 6 kişi yaralandı.

Beyşehir - Hüyük kara yolunun 10. kilometresinde seyir halinde olan 34 TP 3317 plakalı otomobil ile 07 BNZ 185 plakalı otomobil Çiftlik Mahallesi yol ayrımında çarpıştı.

Kaza ihbarı üzerine bölgeye sağlık, itfaiye, polis ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Kazada araç sürücüleri E.Ö. ile S.K. ve otomobillerde yolcu olarak bulunan E.K, N.H, M.A. ve M.A. yaralandı.

Yaralılar ambulanslarla Beyşehir Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kaynak: AA / Abdülhamit Yaşar - Güncel
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