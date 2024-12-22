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Konya'da Otomobil Kazası: 2 Yaralı

Konya'da Otomobil Kazası: 2 Yaralı
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Konya'nın Seydişehir ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu 2 kişi yaralandı. Bir otomobilin sürücüsü kaçarken, yaralılar hastaneye kaldırıldı.

Konya'nın Seydişehir ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu 2 kişi yaralandı.

M.E. idaresindeki 42 K 8549 plakalı otomobil, Seydişehir-Bozkır yolu Necati Kalaycıoğlu Caddesinde sürücüsünün kimliği belirlenemeyen 34 JY 4588 plakalı otomobille çarpıştı.

Kaza sonrası 34 JY 4588 plakalı otomobil sürücüsü olay yerinden kaçtı. M.E. ile yanında bulunan Ü.E. yaralandı. Yaralılar olay yerine çağrılan ambulansla Seydişehir Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Kaynak: AA / Kadriye Coşkun - Güncel
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