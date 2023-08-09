Konya'da Otomobil Kazası: 2 Ölü, 1 Yaralı

Konya'da otomobilin ağaca çarpması sonucu 2 kişi öldü, bir kişi yaralandı.

Konya-Afyonkarahisar kara yolu Bağrıkurt mevkisinde, Naile Er (38) yönetimindeki 34 DU 7222 plakalı otomobil, henüz bilinmeyen bir nedenle sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yol kenarındaki ağaca çarptı.

Kazada araç sürücüsü ile otomobilde bulunan Fatma Er (65) hayatını kaybederken, Naile Er'in kızı F.N.E. (5) yaralandı.

Yaralı, 112 Acil Sağlık ekibi tarafından Selçuk Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine kaldırıldı.