Konya'da Otomobil Kaza Yaptı, Sürücü Yaralandı
Konya'nın Kulu ilçesinde meydana gelen trafik kazasında otomobil bariyerlere çarptı ve sürücü yaralandı. Olay yerine sağlık ve emniyet ekipleri sevk edildi ve yaralı sürücü hastaneye kaldırıldı.
Konya'nın Kulu ilçesinde otomobilin bariyerlere çarpması sonucu sürücü yaralandı.
E.Ç. idaresindeki 42 APM 005 plakalı otomobil, Ankara- Konya kara yolu 125. kilometresi Ömeranlı Mahallesinde sünücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu çelik bariyerlere çarptı.
İhbar üzerine olay yerine sağlık ve emniyet ekipleri sevk edildi.
Yaralı sürücü Kulu Devlet Hastanesine kaldırıldı.