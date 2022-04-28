Konya'da otomobil ile tırın çarpıştığı kazada 1 kişi yaralandı
AA - Hüseyin Ordulu - Güncel
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Konya'nın Kulu ilçesinde otomobilin, tıra arkadan çarpması sonucu 1 kişi yaralandı.
ANKARA (AA) - Konya'nın Kulu ilçesinde otomobilin, tıra arkadan çarpması sonucu 1 kişi yaralandı.
Mert Kerem (27) yönetimindeki 34 BNU 888 plakalı otomobil, Konya - Ankara kara yolu Küçük Sanayi Kavşağı yakınlarında Selami Çamyaran'ın kullandığı 37 PU 025 plakalı tomruk yüklü tıra arkadan çarptı.
İhbar üzerine kaza yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralı otomobil sürücüsü Kerem, ambulansla Kulu Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Kerem'in sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.
AA / Hüseyin Ordulu - Güncel