Konya'da Otomobil ile Tıra Çarpışma: 3 Yaralı

Güncelleme:
Konya'nın Seydişehir ilçesinde yol kenarında park halindeki tıra çarpan otomobilin sürücüsü ve iki yolcusu yaralandı. Yaralılar hastaneye kaldırıldı.

D.A. idaresindeki 07 NUC 09 plakalı otomobil, Alaylar İki Mahallesi Seyyit Harun Veli Caddesi'nde yol kenarında park halindeki S.Ü yönetimindeki 06 EMC 632 plakalı tırın dorsesine çarptı.

Kazada otomobil sürücüsü D.A ile araçtaki N.A. (32) ve F.A.A. (8) yaralandı.

Yaralılar, Seydişehir Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Kaynak: AA / Kadriye Coşkun - Güncel
