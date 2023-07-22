Konya'da otomobil ile motosiklet çarpıştı, motosiklet sürücüsü yaralandı

Konya'nın Kulu ilçesinde meydana gelen trafik kazasında otomobil ile motosiklet çarpıştı. Kazada motosiklet sürücüsü yaralandı ve hastaneye kaldırıldı. Soruşturma başlatıldı.

Konya'nın Kulu ilçesinde otomobil ile motosikletin çarpışması sonucu motosiklet sürücüsü yaralandı.

Kaza, saat 14.30 sıralarında Kemaliye Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, plakası ve sürücüsünün ismi alınamayan otomobil ile N.O.'nun kullandığı 41 AHB 250 plakalı motosiklet çarpıştı. Kazada motosiklet sürücüsü yere savrularak yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekibi sevk edildi. İlk müdahalesi yapılan yaralı ambulansla Kulu Devlet Hastanesi Acil Servisine kaldırılarak tedavi altına alındı.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. - KONYA