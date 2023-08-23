Konya'da otomobil ile motosiklet çarpıştı: 2 yaralı

Konya'nın Karapınar ilçesinde meydana gelen trafik kazasında otomobil ile motosiklet çarpıştı, 2 kişi yaralandı. Kazayla ilgili soruşturma devam ediyor.

Konya'nın Karapınar ilçesinde otomobil ile motosikletin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı.

Kaza, ilçenin Yeni Sanayi Sitesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, İ.B.D.'nin idaresindeki 42 H 6551 plakalı otomobile, S.C.G. idaresindeki plakasız motosiklet çarpıştı. Kazada motosiklet sürücüsü S.C.G. ile motosikletin arka kısmında oturan Y.A.A. yaralandı. Çevredeki vatandaşların kaza ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekibi tarafından yaralıları ambulansla Karapınar Devlet Hastanesine kaldırarak tedavi altına alındı.

Kazayla ilgili soruşturma sürüyor. - KONYA