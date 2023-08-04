Konya'da Otomobil ile Motosiklet Çarpışması Sonucu Genç Sürücü Hayatını Kaybetti

Konya'nın Beyşehir ilçesinde meydana gelen trafik kazasında, otomobil ile motosiklet çarpışması sonucu 19 yaşındaki motosiklet sürücüsü hayatını kaybetti. Kazayla ilgili soruşturma devam ediyor.

Konya'nın Beyşehir ilçesinde otomobille motosikletin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında, 19 yaşındaki motosiklet sürücüsü hayatını kaybetti.

Kaza, saat 05.30 sıralarında Beyşehir Konya karayolunun 9. kilometresinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Ö.F.G. yönetimindeki 42 DUA 26 plakalı otomobil Beyşehir'den Konya istikametine seyir halinde iken Bayındır Mahallesinde aynı yönde seyir halinde olan Onur Yılman (19) idaresindeki 42 BDN 50 plakalı motosikletle çarpıştı. Çarpışmanın şiddetiyle devrilen motosikletin sürücüsü yola savruldu. İhbar üzerine kaza yerine polis, jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kazada ağır yaralanan motosiklet sürücüsü Onur Yılman, kaldırıldığı Beyşehir Devlet Hastanesinde yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamayarak yaşamını yitirdi.

Kazayla ilgili soruşturma sürüyor. - KONYA